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Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках

Сьогодні 15:36 952 2
Кореспондент Чемпіона дав коментар щодо можливого призначення Шевченка в збірну Польщі
Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках
#Збірна Польщі, #Максим Розенко, #Чемпіон, #Андрій Шевченко

Джерело - Przegląd Sportowy.

31 січня Польский футбольний союз (PZPN) представить нового тренера своєї національної команди.

Провідне польське видання Przegląd Sportowy взяло коментар у кореспондента Чемпіона щодо можливої появи Шевченка біля керма збірної Польщі.

Новим наставником збірної Польщі може бути українець Андрій Шевченко. Провідне польське видання Przegląd Sportowy присвятило цій події обкладенку сьогоднішнього номеру. Відомий польський журналіст Пшемислав Осяк взяв коментар у журналіста Чемпіона.

Осяк запитав у Максима Розенка, чому Шевченко пішов зі збірної.

"Бо побив горщики зі своїм кумом та роботодавцем, президентом української асоціації Андрієм Павелком, який до цього багато років стояв за Шевою горою", -  розповідає журналіст Чемпіона. - "За однією з версій причиною стали умови особистого контракту Шевченка. Асоціація запропонувала залишити колишню його величину, але трохи видозмінити умови контракту у бік зменшення щомісячної зарплати та збільшення бонусів за виконання цілей (наприклад, вихід до плей-офф чемпіонату світу-2022). За версією Шевченка, асоціація просто не запропонувала йому нового контракту, хоча мала для цього всі можливості. Факт лише в тому, що особистісні стосунки Павелка та Шевченка розладналися і сторони не змогли або не захотіли домовлятися про продовження співпраці".

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Також Przegląd Sportowy запитав Чемпіон, як українські фани сприймуть це можливо призначення і які їх будуть емоції, якщо збірна Польщі з Шевченком пройде Росію в плей-оф чемпіоната світу-2022 

"Якщо Шевченко очолить збірну Польщу, біло-червоні автоматично додадуть ще кілька мільйонів фанів серед українців?" - вважає Максим Розенко. - "Українці пильно стежитимуть за матчем плей-офф Польща - Росія і радітимуть перемозі поляків не менше, ніж своїй збірній. Якщо Польща пройде Росію, українці носитимуть Шевченка на руках та емоційно вболіватимуть за Польщу у Катарі".

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