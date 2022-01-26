Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носить на руках

Кореспондент Чемпіона дав коментар щодо можливого призначення Шевченка в збірну Польщі

Джерело - Przegląd Sportowy.

31 січня Польский футбольний союз (PZPN) представить нового тренера своєї національної команді.

Провідне польське видання Przegląd Sportowy взяла коментар у кореспондента Чемпіона щодо можливої появи Шевченка у керма збірної Польщі.

Новим наставником збірної Польщі може бути українець Андрій Шевченко. Провідне польське видання Przegląd Sportowy присвятило цій події обкладенку сьогоднішнього номеру. Відомий польський журналіст Пшемислав Осяк взяв коментар у журналіста Чемпіона.

Осяк запитав у Максима Розенко, чому Шевченко пішов зі збірної.

"Бо побив горщики зі своїм кумом та роботодавцем, президентом української асоціації Андрієм Павелком, який до цього багато років стояв за Шевою горою", - розповідає журналіст Чемпіона. - "За однією з версій причиною стали умови особистого контракту Шевченка. Асоціація запропонувала залишити колишню його величину, але трохи видозмінити умови контракту у бік зменшення щомісячної зарплати та збільшення бонусів за виконання цілей (наприклад, вихід до плей-офф чемпіонату світу-2022). За версією Шевченка, асоціація просто не запропонувала йому нового контракту, хоча мала для цього всі можливості. Факт лише в тому, що особистісні стосунки Павелка та Шевченка розладналися і сторони не змогли або не захотіли домовлятися про продовження співпраці".

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Також Przegląd Sportowy запитав Чемпіон, як українські фани сприймуть це можливо призначення і які їх будуть емоції, якщо збірна Польщі з Шевченком пройде Росію в плей-оф чемпіоната світу-2022