Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носить на руках

Джерело - Przegląd Sportowy.
31 січня Польский футбольний союз (PZPN) представить нового тренера своєї національної команді.
Провідне польське видання Przegląd Sportowy взяла коментар у кореспондента Чемпіона щодо можливої появи Шевченка у керма збірної Польщі.
Новим наставником збірної Польщі може бути українець Андрій Шевченко. Провідне польське видання Przegląd Sportowy присвятило цій події обкладенку сьогоднішнього номеру. Відомий польський журналіст Пшемислав Осяк взяв коментар у журналіста Чемпіона.
Осяк запитав у Максима Розенко, чому Шевченко пішов зі збірної.
"Бо побив горщики зі своїм кумом та роботодавцем, президентом української асоціації Андрієм Павелком, який до цього багато років стояв за Шевою горою", - розповідає журналіст Чемпіона. - "За однією з версій причиною стали умови особистого контракту Шевченка. Асоціація запропонувала залишити колишню його величину, але трохи видозмінити умови контракту у бік зменшення щомісячної зарплати та збільшення бонусів за виконання цілей (наприклад, вихід до плей-офф чемпіонату світу-2022). За версією Шевченка, асоціація просто не запропонувала йому нового контракту, хоча мала для цього всі можливості. Факт лише в тому, що особистісні стосунки Павелка та Шевченка розладналися і сторони не змогли або не захотіли домовлятися про продовження співпраці".
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Також Przegląd Sportowy запитав Чемпіон, як українські фани сприймуть це можливо призначення і які їх будуть емоції, якщо збірна Польщі з Шевченком пройде Росію в плей-оф чемпіоната світу-2022
"Якщо Шевченко очолить збірну Польщу, біло-червоні автоматично додадуть ще кілька мільйонів фанів серед українців?" - вважає Максим Розенко. - "Українці пильно стежитимуть за матчем плей-офф Польща - Росія і радітимуть перемозі поляків не менше, ніж своїй збірній. Якщо Польща пройде Росію, українці носитимуть Шевченка на руках та емоційно вболіватимуть за Польщу у Катарі".