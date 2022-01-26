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Сампдорія може орендувати Супрягу з правом викупу

Сьогодні 11:54 194 0
Українець може продовжити кар'єру в Серії А
Сампдорія може орендувати Супрягу з правом викупу
#Динамо Київ, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Супряга, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ClubDoria46.

Новий головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло хоче підписати двох півзахисників та нападника.

Про це повідомляє ClubDoria46.

Головним кандидатом на позицію форварда є Грегуар Дефрель з Сассуоло. Проте проблемою може стати надто висока ціна за оренду 30-річного француза - 2 мільйони євро.

Тому італійський клуб має запасний варіант - Владислав Супряга з Динамо. Сампдорія давно стежить за 21-річним українцем.

  Актуально: Суркіс: За Супрягу я заплатив 5 млн доларів

Італійці можуть орендувати Супрягу за 1 мільйон євро з правом викупу влітку за 7 млн, при цьому клуб виплачуватиме футболістові половину зарплати.

Нагадаємо, Динамо переграло Мурсію.

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