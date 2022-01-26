Джерело - ClubDoria46.
Новий головний тренер Сампдорії Марко Джампаоло хоче підписати двох півзахисників та нападника.
Про це повідомляє ClubDoria46.
Головним кандидатом на позицію форварда є Грегуар Дефрель з Сассуоло. Проте проблемою може стати надто висока ціна за оренду 30-річного француза - 2 мільйони євро.
Тому італійський клуб має запасний варіант - Владислав Супряга з Динамо. Сампдорія давно стежить за 21-річним українцем.
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Італійці можуть орендувати Супрягу за 1 мільйон євро з правом викупу влітку за 7 млн, при цьому клуб виплачуватиме футболістові половину зарплати.
Нагадаємо, Динамо переграло Мурсію.