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Суркіс: За Супрягу я заплатив 5 млн доларів

Сьогодні 23:27 307 0
Ігор Суркіс прокоментував перспективи Владислава Супряги
Суркіс: За Супрягу я заплатив 5 млн доларів
#Динамо Київ, #Супряга, #Ігор Суркіс, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс назвав умови трансферу нападника Владислава Супряги.

Про це розповів сам функціонер в інтерв'ю Бомбардир.

"За Супрягу я заплатив 5 млн. Спочатку це був футболіст у Динамо, правами якого володіли ми та Дніпро-1. У разі продажу я мав сплатити Дніпру-1 5 млн і прибуток поділити навпіл. В якийсь момент Дніпро-1 не захотів. Я викупив Супрягу. Президент Сампдорії говорив особисто зі мною. У п'ятницю він давав самі умови. У понеділок він зателефонував: "Я подумав, можу дати лише половину". Це не поважати себе.

Я пояснив це Супрязі. Такий шанс, який йому надавав Луческу, на мою думку, з молодих не отримував ніхто. Слава богу, зараз скинув вагу, підготувався. Якщо він бачить себе у якомусь серйозному чемпіонаті – йому треба проявити себе сьогодні у "Динамо".

Якщо буде по ньому пропозиція, яка мене влаштує. Мене – я наголошую. Супрягу сюди ніхто не тягнув, не примушував. Він виявив бажання грати у Динамо. Нехай проявляє себе", - відзначив Суркіс.

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