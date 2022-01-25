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Барселона хоче підписати Морату та Тальяфіко до закриття трансферного вікна

Сьогодні 14:51 243 0
Перехід Морати - головна мета Хаві
Барселона хоче підписати Морату та Тальяфіко до закриття трансферного вікна
#Аякс, #Барселона, #Мората, #Тальяфіко, #Футбольні трансфери, #Хаві Ернандес, #Ювентус

Джерело - Diario Sport.

Барселона планує підписати двох новачків до закриття трансферного вікна.

Про це повідомляє Diario Sport.

Головними цілями каталонського клубу є форвард Ювентуса Альваро Мората та лівий захисник Аякса Ніколас Тальяфіко.

Перехід Морати - головна мета Хаві. Незважаючи на те, що Ювентус і особисто тренер Массіміліано Алегрі хочуть зберегти Альваро в команді.

Крім того, у каталонського клубу йдуть переговори з Аяксом щодо Тальяфіко.

Нагадаємо, Аспілікуета безкоштовно перейде в Барселону влітку.

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