Джерело - Diario Sport.
Барселона планує підписати двох новачків до закриття трансферного вікна.
Про це повідомляє Diario Sport.
Головними цілями каталонського клубу є форвард Ювентуса Альваро Мората та лівий захисник Аякса Ніколас Тальяфіко.
Перехід Морати - головна мета Хаві. Незважаючи на те, що Ювентус і особисто тренер Массіміліано Алегрі хочуть зберегти Альваро в команді.
Крім того, у каталонського клубу йдуть переговори з Аяксом щодо Тальяфіко.
Нагадаємо, Аспілікуета безкоштовно перейде в Барселону влітку.