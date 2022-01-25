Перехід Морати - головна мета Хаві

Джерело - Diario Sport.

Барселона планує підписати двох новачків до закриття трансферного вікна.

Про це повідомляє Diario Sport.

Головними цілями каталонського клубу є форвард Ювентуса Альваро Мората та лівий захисник Аякса Ніколас Тальяфіко.

Перехід Морати - головна мета Хаві. Незважаючи на те, що Ювентус і особисто тренер Массіміліано Алегрі хочуть зберегти Альваро в команді.

Крім того, у каталонського клубу йдуть переговори з Аяксом щодо Тальяфіко.

Нагадаємо, Аспілікуета безкоштовно перейде в Барселону влітку.