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Динамо - Мурсія 3:1. Відео голів

Сьогодні 22:12 246 0
Відео голів Динамо - Мурсія
Динамо - Мурсія 3:1. Відео голів
#Динамо Київ, #Іспанія, #Мурсія

Джерело - Чемпіон.

Динамо обіграло Мурсію у рамках контрольного поєдинку на зборах в Іспанії.

23 хвилин. Відео голу Кулача

84 хвилина. Відео голу Шапаренка

87 хвилина. Відео голу Буяльського

Контрольний поєдинок

22 січня

Динамо Київ -  Реал Мурсія 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Мека, 1:1 - 23 Кулач, 2:1 - 84 Шапаренко, 3:1 - 87 Буяльський

Динамо (1-й тайм): Бойко – Тимчик, Сирота, Бурда, Вівчаренко – Бражко, Шепелєв, де Пена, Антюх (Вітіньйо, 70), Гармаш – Кулач.

Динамо (2-й тайм): Моргун - Кендзьора, Боль, Шабанов, Вівчаренко - Сидорчук, Буяльський, Антюх, Шапаренко, Циганков – Кулач (Волошин, 79).

Нагадаємо, Динамо розгромило Атлетіко Пульпіленьйо.

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