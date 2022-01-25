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Інтер готує трансфер партнера Маліновського

Сьогодні 19:40 41 0
Робін Гозенс може змінити клуб
Інтер готує трансфер партнера Маліновського
#Аталанта, #Гозенс, #Інтер, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Інтер зацікавлений у підписанні захисника Аталанти Робіна Гозенса у січні.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у Twitter.

27-річний футболіст є пріоритетною метою "нерадзурі" під час зимового трансферного вікна.

Переговори міланського клубу з Бергамаски про перехід німецького захисника відбудуться найближчим часом.

Наразі Гозенс відновлюється від травми. Цього сезону гравець встиг провести за Аталанту вісім матчів у всіх турнірах і забив два голи.

Раніше Аталанта оголосила про підписання Бога.

Нагадаємо, Гасперіні дав добро на стажування Петракова в Аталанті.

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