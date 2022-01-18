Левандовський - найкращий гравець року за версією ФІФА
Вчора 21:45 453
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів
Сьогодні 10:11 6108
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:50 9897 2
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань
Сьогодні 00:08 2847
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:08 6132
Роналду, Мессі та Левандовський - у команді року за версією ФІФА
Вчора 22:20 289
Тухель виграв приз тренеру року за версією ФІФА
Вчора 21:01 286
Україна поступилася Хорватії і втратила шанси на вихід з групи на чемпіонаті Європи
Вчора 20:47 803
Менді - найкращий голкіпер 2021 року за версією ФІФА
Вчора 20:29 548
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 16:08 12276
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Бенфіка відмовилася від призначення Шевченка

Сьогодні 10:22 208 0
Андрій Шевченко не буде головним тренером лісабонської Бенфіки.
Бенфіка відмовилася від призначення Шевченка
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Португалія, #Футбольні трансфери, #Андрій Шевченко

Джерело - football24.ua.

Бенфіка не вела переговори з українським тренером Андрієм Шевченком.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

"Бенфіка уточнює, що не зверталася ні до Шевченка, ні до будь-якого іншого тренера, крім нинішнього, після відставки Жорже Жезуша. Єдиним, з ким контактував клуб, є чинний наставник – Нельсон Веріссімо, який очолюватиме команду щонайменше до завершення поточного сезону", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Яремчук став найкращим гравцем Бенфіки у матчі з Порту.

Коментарі ()