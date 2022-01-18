Бенфіка відмовилася від призначення Шевченка

Бенфіка не вела переговори з українським тренером Андрієм Шевченком.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

"Бенфіка уточнює, що не зверталася ні до Шевченка, ні до будь-якого іншого тренера, крім нинішнього, після відставки Жорже Жезуша. Єдиним, з ким контактував клуб, є чинний наставник – Нельсон Веріссімо, який очолюватиме команду щонайменше до завершення поточного сезону", – йдеться у повідомленні.