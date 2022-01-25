З гравцями та тренерами збірної Малаві відносяться, як до людей другого ґатунку.

Про це розповів наставник малаійців Маріо Марініка.

"Мені не дали молока до кави, сказали, що воно закінчилося і буде лише завтра. З нами поводяться як з людьми другого ґатунку. Менеджер готелю, бачачи таке, має взяти на себе відповідальність. Не можна допускати таке в цю епоху, на такому рівні", - сказав тренер.