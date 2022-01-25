Джерело - ESPN.
З гравцями та тренерами збірної Малаві відносяться, як до людей другого ґатунку.
Про це розповів наставник малаійців Маріо Марініка.
"Мені не дали молока до кави, сказали, що воно закінчилося і буде лише завтра. З нами поводяться як з людьми другого ґатунку. Менеджер готелю, бачачи таке, має взяти на себе відповідальність. Не можна допускати таке в цю епоху, на такому рівні", - сказав тренер.
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"Я був шокований, нам не вистачало їжі. На неї скаржилися. Але ми залишилися єдиними, старанно працювали, залишилися сильними і в результаті блискуче впораємося", - сказав Марініка.
Нагадаємо, збірна Камеруну переграла знекровлені Коморські Острови.