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Тренер Малаві про організацію Кубка Африки: З нами поводяться як з людьми другого ґатунку

Сьогодні 11:28 158 0
Наставник розкритикував організацію Кубка Африки
Тренер Малаві про організацію Кубка Африки: З нами поводяться як з людьми другого ґатунку
#Кубок Африканських націй, #Малаві, #Марініка

Джерело - ESPN.

З гравцями та тренерами збірної Малаві відносяться, як до людей другого ґатунку.

Про це розповів наставник малаійців Маріо Марініка.

"Мені не дали молока до кави, сказали, що воно закінчилося і буде лише завтра. З нами поводяться як з людьми другого ґатунку. Менеджер готелю, бачачи таке, має взяти на себе відповідальність. Не можна допускати таке в цю епоху, на такому рівні", - сказав тренер.

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"Я був шокований, нам не вистачало їжі. На неї скаржилися. Але ми залишилися єдиними, старанно працювали, залишилися сильними і в результаті блискуче впораємося", - сказав Марініка.

Нагадаємо, збірна Камеруну переграла знекровлені Коморські Острови.

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