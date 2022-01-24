Зоря зацікавилась вінгером Фенербахче

Зоря може підписати вінгера збірної Греції

Зоря цікавиться вінгером Фенербхаче та збірною Греції Дімітрісом Пелкасом.

Про це повідомляє aspor.com.tr.

Найближчим часом між клубами мають відбутися переговори.

За інформацією джерела, інтерес до 28-річного гравця виявляв грецький ПАОК, проте контакту з Фенербахче вони не мали.

Пелкас грає за клуб зі Стамбула з осені 2020 року, а його контракт розрахований до кінця червня 2023 року з опцією продовження ще на один рік. У поточному сезоні Дімітріс відіграв 20 матчів у всіх турнірах і відзначився лише одним голом. В активі вінгера також 1 гол у 24 поєдинках за збірну Греції.

Нагадаємо, Шахаб може покинути Зорю.