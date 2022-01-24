Зоря зацікавилась вінгером Фенербахче

Джерело - ua-football.com.
Зоря цікавиться вінгером Фенербхаче та збірною Греції Дімітрісом Пелкасом.
Про це повідомляє aspor.com.tr.
Найближчим часом між клубами мають відбутися переговори.
За інформацією джерела, інтерес до 28-річного гравця виявляв грецький ПАОК, проте контакту з Фенербахче вони не мали.
Пелкас грає за клуб зі Стамбула з осені 2020 року, а його контракт розрахований до кінця червня 2023 року з опцією продовження ще на один рік. У поточному сезоні Дімітріс відіграв 20 матчів у всіх турнірах і відзначився лише одним голом. В активі вінгера також 1 гол у 24 поєдинках за збірну Греції.
Нагадаємо, Шахаб може покинути Зорю.