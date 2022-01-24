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Зоря зацікавилась вінгером Фенербахче

Сьогодні 14:44 105 0
Зоря може підписати вінгера збірної Греції
Зоря зацікавилась вінгером Фенербахче
#Зоря, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ua-football.com.

Зоря цікавиться вінгером Фенербхаче та збірною Греції Дімітрісом Пелкасом.

Про це повідомляє aspor.com.tr.

Найближчим часом між клубами мають відбутися переговори.

За інформацією джерела, інтерес до 28-річного гравця виявляв грецький ПАОК, проте контакту з Фенербахче вони не мали.

Пелкас грає за клуб зі Стамбула з осені 2020 року, а його контракт розрахований до кінця червня 2023 року з опцією продовження ще на один рік. У поточному сезоні Дімітріс відіграв 20 матчів у всіх турнірах і відзначився лише одним голом. В активі вінгера також 1 гол у 24 поєдинках за збірну Греції.

Нагадаємо, Шахаб може покинути Зорю.

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