Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Владлен Юрченко має підписати контракт із Ригою.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Юрченку запропонували зарплату, яку в Україні можуть дозволити собі платити лише Динамо та Шахтар. Виключаючи гравців гірників та киян, Владлен був би найоплачуванішим футболістом УПЛ.

Він зароблятиме більше Андрія Тотовицького у Колосі, який, як повідомлялося, отримує 300 тис доларів на рік, але не більше 40 тис доларів на місяць.

Рига посіла 4-е місце у чемпіонаті Латвії 2021 року.

Раніше в УПЛ пояснили хибне повернення Юрченка у Зорю.