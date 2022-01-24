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Юрченко підпише контракт з Ригою

Сьогодні 12:44 390 0
Юрченко підпише контракт з Ригою
#Рига, #Футбольні трансфери, #Владлен Юрченко

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Владлен Юрченко має підписати контракт із Ригою.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Юрченку запропонували зарплату, яку в Україні можуть дозволити собі платити лише Динамо та Шахтар. Виключаючи гравців гірників та киян, Владлен був би найоплачуванішим футболістом УПЛ.

Він зароблятиме більше Андрія Тотовицького у Колосі, який, як повідомлялося, отримує 300 тис доларів на рік, але не більше 40 тис доларів на місяць.

Рига посіла 4-е місце у чемпіонаті Латвії 2021 року.

Раніше в УПЛ пояснили хибне повернення Юрченка у Зорю.

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