В УПЛ пояснили хибне повернення Юрченка у Зорю

Український півзахисник Владлен Юрченко помилково потрапив у заявку Зорі на сайті української Прем'єр-ліги.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі Tribuna.

"Це технічна помилка. Ми оновлюємо нашу базу даних і виліз такий фейл. Наші айтішники вже виправили цю помилку.

Юрченко зараз не зареєстрований за жодним клубом УПЛ. Він розірвав контракт та припинив відносини з Десною.

Чи зверталась Зоря або який інший клуб з проханням включити Юрченка у свою заявку? Наразі ні. Документи чи інформація щодо нього нам не надходила", – сказав Дикий.