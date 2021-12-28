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В УПЛ пояснили хибне повернення Юрченка у Зорю

Сьогодні 15:25 122 0
Євген Дикий розтлумачив, чому Владлен Юрченко потрапив у заявку Зорі на офіційному сайті організації.
В УПЛ пояснили хибне повернення Юрченка у Зорю
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - tribuna.com.

Український півзахисник Владлен Юрченко помилково потрапив у заявку Зорі на сайті української Прем'єр-ліги.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі Tribuna.

"Це технічна помилка. Ми оновлюємо нашу базу даних і виліз такий фейл. Наші айтішники вже виправили цю помилку.

Юрченко зараз не зареєстрований за жодним клубом УПЛ. Він розірвав контракт та припинив відносини з Десною.

Чи зверталась Зоря або який інший клуб з проханням включити Юрченка у свою заявку? Наразі ні. Документи чи інформація щодо нього нам не надходила", – сказав Дикий.

Раніше повідомлялося, що Юрченко може повернутися в Десну.

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