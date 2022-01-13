Форварда Зорі вперше викликали у збірну

Шахаб Захеді зможе зіграти за збірну Ірану

Нападник Зорі Шахаб Захеді отримав виклик у збірну Ірана.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Для форварда Зорі Шахаба Захеді це дебютний виклик до збірної Ірану. Збір національної команди розпочнеться 22 січня та триватиме до 2 лютого. У цей час будуть проведені два матчі у рамках кваліфікації ЧС-2022 у Катарі.

27 січня Іран зіграє проти Ірака, а 1 лютого в суперниках буде – ОАЕ. Обидві ігри відбудуться у Тегерані.

У цьому сезоні іранець провів за Зорю 24 матчі у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Шахаб міг прийняти українське громадянство.