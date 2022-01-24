Головне
Як федерація боксу Продивуса стала осередком “руського міра” в Україні
Сьогодні 10:24 186
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно
Сьогодні 11:03 77
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:10 10177
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Вчора 22:56 13229 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 20:06 10124
Шевченко погодився очолити збірну Польщі
Вчора 18:52 1630
Збірна України декласувала Сербію на чемпіонаті Європи
Вчора 17:12 2007 1
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 17:08 19694
Джима невдало виступила у мас-старті в Антгольці
Вчора 16:56 651
Збірна України фінішувала шостою в естафеті у Антгольці
Вчора 14:26 753
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Алавес - Барселона 0:1. Огляд матчу

Сьогодні 08:55 216 0
Огляд матчу Алавес - Барселона
Алавес - Барселона 0:1. Огляд матчу
#Алавес, #Барселона, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У рамках 22 туру іспанської Ла-Ліги Алавес поступився Барселоні.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

22 тур, 23 січня

Алавес - Барселона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 87 де Йонг

Нагадаємо, Атлетіко здобув вольову перемогу над Валенсією.

Коментарі ()
Популярне зараз
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 10976
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 10177
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 19694
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 10124
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 41010
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 13229 2