Алавес - Барселона 0:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У рамках 22 туру іспанської Ла-Ліги Алавес поступився Барселоні.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
22 тур, 23 січня
Алавес - Барселона 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 87 де Йонг
Нагадаємо, Атлетіко здобув вольову перемогу над Валенсією.
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Джерело - Чемпіон.
У рамках 22 туру іспанської Ла-Ліги Алавес поступився Барселоні.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
22 тур, 23 січня
Алавес - Барселона 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 87 де Йонг
Нагадаємо, Атлетіко здобув вольову перемогу над Валенсією.