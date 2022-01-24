Головне
Як федерація боксу Продивуса стала осередком “руського міра” в Україні
Сьогодні 10:24 186
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно
Сьогодні 11:03 76
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:10 10177
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Вчора 22:56 13229 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 20:06 10124
Шевченко погодився очолити збірну Польщі
Вчора 18:52 1630
Збірна України декласувала Сербію на чемпіонаті Європи
Вчора 17:12 2007 1
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 17:08 19694
Джима невдало виступила у мас-старті в Антгольці
Вчора 16:56 651
Збірна України фінішувала шостою в естафеті у Антгольці
Вчора 14:26 753
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

К'єза переніс операцію та достроково завершив сезон

Сьогодні 10:43 84 0
Федеріко К'єза тривали час буде без футболу
К'єза переніс операцію та достроково завершив сезон
Фото - gettyimages
#К’єза, #Чемпіонат Італії, Серія А, #травма, #Ювентус

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Ювентуса Федеріко К'єза успішно переніс операцію на коліні.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

На відновлення 24-річному італійцю знадобиться близько 7-ми місяців, тому у нинішньому сезоні він вже не зіграє. Нагадаємо, Федеріко зазнав пошкодження у матчі проти Роми (4:3), лікарі діагностували йому розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

У нинішньому сезоні К'єза зіграв 18 матчів, в яких забив 4 голи та віддав стільки ж асистів.

Нагадаємо, Мілан та Ювентус розписали мирову у 23 турі Серії А.

Коментарі ()
Популярне зараз
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 10976
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 41010
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 13229 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 10124
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 10177
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 19694