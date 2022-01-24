Федеріко К'єза тривали час буде без футболу

Півзахисник Ювентуса Федеріко К'єза успішно переніс операцію на коліні.

Про це повідомляє пресслужба туринського клубу.

На відновлення 24-річному італійцю знадобиться близько 7-ми місяців, тому у нинішньому сезоні він вже не зіграє. Нагадаємо, Федеріко зазнав пошкодження у матчі проти Роми (4:3), лікарі діагностували йому розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

У нинішньому сезоні К'єза зіграв 18 матчів, в яких забив 4 голи та віддав стільки ж асистів.

Нагадаємо, Мілан та Ювентус розписали мирову у 23 турі Серії А.