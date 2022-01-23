Головне
Збірна України декласувала Сербію на чемпіонаті Європи
Вчора 17:12 1674 1
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:10 9986
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Вчора 22:56 13065 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 20:06 9613
Шевченко погодився очолити збірну Польщі
Вчора 18:52 1209
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 17:08 19557
Джима невдало виступила у мас-старті в Антгольці
Вчора 16:56 558
Збірна України фінішувала шостою в естафеті у Антгольці
Вчора 14:26 677
Людмила Кіченок програла у міксті на Australian Open
Вчора 10:41 246
Нганну переміг Гана. Результати турніру зі змішаних єдиноборств UFC 270
Вчора 10:25 306
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Мілан та Ювентус розписали мирову, Спеція з Коваленком переграла Сампдорію. Результати матчів 23 туру Серії А

Вчора 23:39 1051 0
Відбулися чергові матчі чемпіонату Італії
Мілан та Ювентус розписали мирову, Спеція з Коваленком переграла Сампдорію. Результати матчів 23 туру Серії А
#Кальярі, #Мілан, #Рома, #Спеція, #Фіорентина, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 січня, відбулося 6 матчів у рамках 23 туру італійської Серії А.

Спеція Віктора Коваленка здобула мінімальну перемогу над Сампдорією. Українець вийшов у стартовому складі і провів на полі 64 хвилини.

Чемпіонат Італії - Серія А
23 тур, 23 січня

Кальярі - Фіорентина 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Жоау, 1:1 - 75 Одріосола

Наполі - Салернітана 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 17 Жезс, 1:1 - 33 Бонаццолі, 2:1 - 45+3 Мертенс(П), 3:1 - 47 Ррахмані, 4:1 - 53 Інсіньє(П)

Спеція - Сампдорія 1:0

Гол: 1:0 - 69 Верде

Торіно - Сассуоло 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Санабрія, 1:1 - 88 Распадорі

Емполі - Рома 2:4 (0:4)

Голи: 0:1 - 24 Абрахам, 0:2 - 33 Манчіні, 0:3 - 35 Олівейра, 0:4 - 37 Дзаньоло, 1:4 - 55 Пінамонті, 2:4 - 72 Байрамі

Мілан - Ювентус 0:0

Нагадаємо Інтер вирвав перемогу у Венеції у 23 турі Серії А.

Коментарі ()
Популярне зараз
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 10615
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 19557
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 9986
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 13065 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 9613
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 40929