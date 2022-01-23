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На Кубку Африки збірна втратила усіх воротарів перед матчем 1/8 фіналу

Сьогодні 17:36 86 0
Два воротарі на самоізоляції, один - травмований
На Кубку Африки збірна втратила усіх воротарів перед матчем 1/8 фіналу
#Кубок Африканських націй

Джерело - suspilne.media.

До матчу 1/8 фіналу Кубка Африканських націй з камерунцями Коморські острови підходитимуть із серйозними кадровими втратами: одразу 12 футболістів склали позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У складі коморців залишилися лише 12 гравців, і серед них нема жодного голкіпера. Два воротарі - Мояд Уссейні та Алі Ахамада відправилися на самоізоляцію. А третій голкіпер Салім Бен Бойна, який також увійшов у заявку на турнір, - травмований.

Вирішити проблему із відсутністю голкіперів коморці не зможуть. І усе - через регламент Кубка африканських націй.

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На Кубку африканських націй немає чіткого вирішення проблеми з відсутністю воротарів у разі, коли усі вони не можуть вийти на поле. Наприклад, УЄФА перед Євро-2020 дозволила збірним робити заміну воротарів у заявці навіть під час турніру, якщо в одного з них виявлено позитивний тест на коронавірус.

У регламенті ж КАН вказано, що для того, щоб поєдинок відбувся, у команді повинні бути здоровими 11 футболістів - для проведення гри за рівних складів. При цьому серед 11 гравців наявність воротаря не є обов'язковою - місце у воротах може зайняти і польовий футболіст.

Матч проти Камеруну коморцям грати у понеділок, 24 січня. Якщо до того часу жоден із голкіперів не буде готовий вийти на поле, то Коморські острови проводитимуть матч із польовим футболістом на воротах.

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