Айнтрахт - Армінія 0:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Армінія здобула перемогу над Айнтрахтом у рамках 20 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
20 тур, 21 січня
Айнтрахт - Армінія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Віммер, 0:2 - 27 Шопф
|№
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|Лінк
|1
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|2500
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|3
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Джерело - Чемпіон.
Армінія здобула перемогу над Айнтрахтом у рамках 20 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
20 тур, 21 січня
Айнтрахт - Армінія 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Віммер, 0:2 - 27 Шопф