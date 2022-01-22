Арбітри УПЛ проведуть збір у Туреччині

Збори відбудуться під наглядом Ріццолі та Лучі

Арбітри та асистенти, які працюють на матчах УПЛ, 25 січня складатимуть у Києві нормативи з фізпідготовки.

Про це повідомляє Meta Ratings.

Усі, хто успішно пройде тестування, 12 лютого вирушать до Туреччини, де протягом тижня готуватимуться до весняної частини сезону. Для них заплановані як теоретичні заняття, так і обслуговування контрольних поєдинків.

На цьому зборі будуть присутні голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, куратор суддівського корпусу Нікола Ріццолі, а також члени комітету арбітрів, які особисто будуть контролювати підготовку елітних українських рефері.

Нагадаємо, Ріццолі призначений куратором українських суддів.