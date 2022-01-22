Норвіч розібрався з Вотфордом у 23 турі АПЛ

Джошуа Сарджент приніс перемогу "сорокам"

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 січня, Норвіч переграв Вотфорд у рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:3. Джошуа Сарджент оформив дубль і приніс "сорокам" перемогу.

Чемпіонат Англії - АПЛ

23 тур, 21 січня

Вотфорд - Норвіч 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Сарджент, 0:2 - 74 Сарджент, 0:3 - 90+2 автогол Куцка

Червона картка: Денніс 78

Варто зазначити, що на 60-й хвилині поєдинок було призупинено через проблему з прожекторами, однак матч було відновлено при неповному освітлені.

Нагадаємо, АПЛ має намір змінити правила перенесення матчів через коронавірус.