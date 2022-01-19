Головне
Костюк упевнено перемогла Соррібес-Тормо в другому колі Australian Open
Сьогодні 04:27 825
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Сьогодні 23:10 4995
Україна поступилася Нідерландам на старті чемпіонату Європи
Сьогодні 23:05 56
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 23:03 10861 2
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
Сьогодні 13:35 5717
Головний тренер збірної України подав у відставку
Сьогодні 11:11 3325
Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги
Сьогодні 10:30 3496
Костишин очолив казахський клуб
Сьогодні 10:11 568
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 09:23 7203
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:19 744
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

АПЛ має намір змінити правила перенесення матчів через коронавірус

Сьогодні 21:59 163 0
Ліга зіткнулася з критикою зі сторони уболівальників
АПЛ має намір змінити правила перенесення матчів через коронавірус
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - The Telegraph.

АПЛ має намір змінити правила, відповідно до яких клуби можуть домогтися перенесення матчів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Ліга має намір відреагувати на критику з боку вболівальників і тиск з боку мовних компаній, які вимагають проводити ігри вчасно.

Негативна реакція пов'язана насамперед з тим, що як підстава для направлення запиту про перенесення зустрічей називалися не лише відсутність футболістів через зараження коронавірусом, а також спортивні травми, від'їзд на Кубок Африки.

Загалом до АПЛ надійшло 22 заявки на перенесення ігор, і до наступного туру клуби планують розробити зміни до регламенту, які спиратимуться на рішення уряду країни послабити антикоронавірусні заходи на тлі скорочення захворюваності.

В силу зміни набудуть уже лютого - перед 24-м туром.

Нагадаємо, матч АПЛ Бернлі - Вотфорд знову перенесли.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги 3496
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 10861
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 4995
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 5717
Головний тренер збірної України подав у відставку Головний тренер збірної України подав у відставку 3325
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 7203