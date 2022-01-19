АПЛ має намір змінити правила перенесення матчів через коронавірус

Джерело - The Telegraph.
АПЛ має намір змінити правила, відповідно до яких клуби можуть домогтися перенесення матчів.
Про це повідомляє The Telegraph.
Ліга має намір відреагувати на критику з боку вболівальників і тиск з боку мовних компаній, які вимагають проводити ігри вчасно.
Негативна реакція пов'язана насамперед з тим, що як підстава для направлення запиту про перенесення зустрічей називалися не лише відсутність футболістів через зараження коронавірусом, а також спортивні травми, від'їзд на Кубок Африки.
Загалом до АПЛ надійшло 22 заявки на перенесення ігор, і до наступного туру клуби планують розробити зміни до регламенту, які спиратимуться на рішення уряду країни послабити антикоронавірусні заходи на тлі скорочення захворюваності.
В силу зміни набудуть уже лютого - перед 24-м туром.
Нагадаємо, матч АПЛ Бернлі - Вотфорд знову перенесли.