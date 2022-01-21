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Власник Евертона Моширі збільшив свою частку в клубі

Сьогодні 18:45 187 0
Частка Моширі в "ірисках" зросла до 94,1%
Власник Евертона Моширі збільшив свою частку в клубі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Моширі

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Власник Евертона Фархад Моширі збільшив свою частку у клубі.

Про це повідомляє пресслужба ірисок.

Він придбав 33 333 акції, вклавши капітал у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів. В результаті, частка Моширі в Евертоні зросла до 94,1%.

  АктуальноВласник Евертона може продати клуб

Евертон повідомив, що інвестиції мажоритарного акціонера забезпечать клубу можливість продовжувати справлятися з фінансовими труднощами, спричиненими пандемією COVID-19, та продовжувати реалізовувати плани щодо основного складу та будівництва нового стадіону.

Нагадаємо, Миколенко пропустив перше тренування Евертона при Фергюсоні.

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