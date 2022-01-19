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Власник Евертона може продати клуб

Сьогодні 17:36 299 0
Зараз клуб оцінюють у 350 мільйонів фунтів
Власник Евертона може продати клуб
#Евертон, #Віталій Миколенко, #Моширі

Джерело - The Sun.

Власник Евертона, за який виступає Віталій Миколенко, Фархад Моширі розгляне можливість продажу клубу

Про це повідомляє The Sun.

До нього вже звертався консорціум, але тих відлякала сума реструктуризації Евертона.

Зараз клуб оцінюють у 350 мільйонів фунтів, що означає для Моширі збитки у понад 100 млн у разі продажу.

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Британо-іранець вклав у Евертон понад 450 млн фунтів, 6 років тому він купив 49,9% акцій клубу - зараз частка Моширі становить близько 90%.

Через ситуацію, що склалася, продаж "ірисок" виглядає проблемною угодою для їх власника.

Нагадаємо, Моурінью не очолюватиме Евертон.

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