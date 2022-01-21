Англійський клуб шукає альтернативи норвежцю

Джерело - ESPN.

Манчестер Юнайтед вибув з гонки за форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда

Про це повідомляє ESPN.

У МЮ вважають, що не зможуть переконати форварда перейти в їх клуб. Тепер мадридський Реал є фаворитом у боротьбі за Голанда.

Манчестер Юнайтед у свою чергу зосередиться на альтернативних варіантах підсилення атаки.

Нападник покине Боруссію після завершення сезону. Улітку в його контракті активується пункт про відступні у розмірі 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона підпише Влаховича або Ісака у випадку невдачі з Голандом.