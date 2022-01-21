Джерело - ESPN.
Манчестер Юнайтед вибув з гонки за форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда
Про це повідомляє ESPN.
У МЮ вважають, що не зможуть переконати форварда перейти в їх клуб. Тепер мадридський Реал є фаворитом у боротьбі за Голанда.
Манчестер Юнайтед у свою чергу зосередиться на альтернативних варіантах підсилення атаки.
Нападник покине Боруссію після завершення сезону. Улітку в його контракті активується пункт про відступні у розмірі 75 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Барселона підпише Влаховича або Ісака у випадку невдачі з Голандом.