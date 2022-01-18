Джерело - Diario Sport.
Барселона та головний тренер клубу Хаві хочуть підписати ТОП-форварда, який стане лідером нового проекту "блаугранас".
Про це повідомляє Diario Sport
Пріоритетна мета Барси - Ерлінг Голанд з дортмундської Боруссії. Але каталонці вивчають альтернативні варіанти у разі, якщо купити норвежця не вдасться.
Один із нападників, які подобаються Хаві, - Душан Влахович з Фіорентини. Також синьо-гранатові цікавляться Александером Ісаком з Реал Сосьєдад.
Проте обидві можливі угоди вважаються важкоздійсненними.
Нагадаємо, П'янич не хоче повертатися до Барселони з Бешикташу.