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Ліверпуль може підписати Луніна

Сьогодні 16:29 92 0
Англійський клуб готовий дати українцю більше ігрової практики
Ліверпуль може підписати Луніна
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Ліверпуль, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - El Nacional.

Український воротар Реала Андрій Лунін може перейти до Ліверпуля.

Про це повідомляє ресурс El Nacional.cat.

Англійський клуб серйозно зацікавлений у трансфері українця, який незадоволений своєю роллю у Мадриді, та розпочав переговори з "вершковими".

Реал не перешкоджатиме переходу, якщо отримає пропозицію у розмірі 20 мільйонів євро.

  АктуальноЛунін відреагував на вихід Реала до 1/4 фіналу Кубка Іспанії

Ліверпуль готовий надати Луніну більше ігрової практики - у матчах Кубка Англії та Кубка ліги, а також в АПЛ через травми Алісона.

На покупці нового голкіпера для команди наполягає тренер Ліверпуля Юрґен Клопп, а українець – фаворит для "червоних".

Нагадаємо, Реал Луніна дізнався суперника у Кубку Іспанії.

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