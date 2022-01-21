Джерело - El Nacional.
Український воротар Реала Андрій Лунін може перейти до Ліверпуля.
Про це повідомляє ресурс El Nacional.cat.
Англійський клуб серйозно зацікавлений у трансфері українця, який незадоволений своєю роллю у Мадриді, та розпочав переговори з "вершковими".
Реал не перешкоджатиме переходу, якщо отримає пропозицію у розмірі 20 мільйонів євро.
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Ліверпуль готовий надати Луніну більше ігрової практики - у матчах Кубка Англії та Кубка ліги, а також в АПЛ через травми Алісона.
На покупці нового голкіпера для команди наполягає тренер Ліверпуля Юрґен Клопп, а українець – фаворит для "червоних".
Нагадаємо, Реал Луніна дізнався суперника у Кубку Іспанії.