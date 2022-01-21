Українець прокоментував перемогу команди

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Реала Андрій Лунін вірив у перемогу над Ельче (1:2) у рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

"Браво командо, відмінна робота та віра до кінця", - написав Лунін після матчу в Instagram.

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Відзначимо, що у неділю, 23 січня, Реал знову зіграє з Ельче, у Ла-Лізі, але вже в Мадриді. У цьому поєдинку ворота господарів, мабуть, захищатиме основний голкіпер мадридців Тибо Куртуа.

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