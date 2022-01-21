Агент Дембеле відновить переговори з Барселоною

Зустріч відбудеться на початку наступного тижня

Мусса Сіссоко, агент хавбека Барселони Усмана Дембеле, зустрінеться з представниками клубу.

Про це повідомляє Diario Sport.

Зустріч має відбутися 24 чи 25 січня. Агент спробує вирішити ситуацію з футболістом, якого виключили зі складу через відмову продовжити контракт.

Зазначимо, що ні Дембеле, ні його агент не вважають, що переговори з Барселоною про новий контракт зірвалися. На зустрічі Сіссоко спробує домовитися про продовження угоди.

У поточному сезоні на рахунку француза 2 асисти у 5 матчах Ла-Ліги.

Раніше Барселона виставила Дембеле на трансфер.