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Агент Дембеле відновить переговори з Барселоною

Сьогодні 15:55 121 0
Зустріч відбудеться на початку наступного тижня
Агент Дембеле відновить переговори з Барселоною
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Усман Дембеле

Джерело - isport.ua.

Мусса Сіссоко, агент хавбека Барселони Усмана Дембеле, зустрінеться з представниками клубу.

 Про це повідомляє Diario Sport.

Зустріч має відбутися 24 чи 25 січня. Агент спробує вирішити ситуацію з футболістом, якого виключили зі складу через відмову продовжити контракт.

Зазначимо, що ні Дембеле, ні його агент не вважають, що переговори з Барселоною про новий контракт зірвалися. На зустрічі Сіссоко спробує домовитися про продовження угоди.

У поточному сезоні на рахунку француза 2 асисти у 5 матчах Ла-Ліги.

Раніше Барселона виставила Дембеле на трансфер.

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