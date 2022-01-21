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Стало відомо, де гратиме Марлос

Сьогодні 10:43 376 0
Марлос визначився з країною, в якій продовжить свою кар'єру
Стало відомо, де гратиме Марлос
#Атлетіко Паранаенсе, #Марлос, #Сан-Паулу, #США, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Колишній півзахисник Шахтаря, Металіста та збірної України Марлос зробив вибір на користь поки що неназваного клубу зі США.

Про це розповів сам футболіст.

"Я вирішив грати у Сполучених Штатах Америки, тому що у мене не було пропозицій від Атлетіко Паранаенсе. Я засмучений, але, на жаль, це все, що я можу сказати. У мене були запити від Сан-Паулу, Атлетіко Мінейро та деяких інших бразильських команд. Їм усім я відмовив. Так буває, але життя продовжується", - зазначив Марлос.

Нагадаємо, хавбек Шахтаря організував благодійний матч у Бразилії.

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