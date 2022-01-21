Стало відомо, де гратиме Марлос

Колишній півзахисник Шахтаря, Металіста та збірної України Марлос зробив вибір на користь поки що неназваного клубу зі США.

Про це розповів сам футболіст.

"Я вирішив грати у Сполучених Штатах Америки, тому що у мене не було пропозицій від Атлетіко Паранаенсе. Я засмучений, але, на жаль, це все, що я можу сказати. У мене були запити від Сан-Паулу, Атлетіко Мінейро та деяких інших бразильських команд. Їм усім я відмовив. Так буває, але життя продовжується", - зазначив Марлос.