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Хавбек Шахтаря організував благодійний матч у Бразилії

Сьогодні 14:14 Віктор Слюсаренко 141 0
Це вже не перша подібна акція від гравця гірників
Хавбек Шахтаря організував благодійний матч у Бразилії
#Антоніо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Шахтаря Маркос Антоніо, який зараз перебуває у відпустці у Бразилії, організував у себе на батьківщині благодійний матч.

Півзахисник зіграв з друзями та іншими спортсменами для збору допомоги нужденним.

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Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Це не перша подібна акція від Антоніо, у благодійних матчах футболіст брав участь і раніше.

Нагадаємо, Брентфорд веде переговори з Шахтарем щодо Мудрика.

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