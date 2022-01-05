Джерело - Чемпіон.
Хавбек Шахтаря Маркос Антоніо, який зараз перебуває у відпустці у Бразилії, організував у себе на батьківщині благодійний матч.
Півзахисник зіграв з друзями та іншими спортсменами для збору допомоги нужденним.
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Це не перша подібна акція від Антоніо, у благодійних матчах футболіст брав участь і раніше.
Нагадаємо, Брентфорд веде переговори з Шахтарем щодо Мудрика.
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