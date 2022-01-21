Арсенал отримав запити щодо трансферу Обамеянга

П'єр-Емерік Обамеянг може покинути Арсенал

Нападник Арсеналу та збірної Габону П'єр-Емерік Обамеянг найближчим часом може покинути Лондон.

Про це повідомляє Sky Sports.

ПСЖ, Мілан та Ювентус цікавились в Арсенала щодо фізичного стану П'єр-Емеріка Обамеянга.

32-річний габонець нещодавно покинув Кубок Африки через проблеми зі серцем, так і не зігравши жодного матчу. Через проблеми з дисципліною П'єр-Емерік вже понад місяць не потрапляє до заявки "канонірів".

У нинішньому сезоні Обамеянг провів 15 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

Нагадаємо, Арсенал виставив Обамеянга на трансфер.