Головне
Костюк у трисетовому трилері програла Бадосі та покинула Australian Open 2022
Сьогодні 06:32 542
Світоліна розгромно програла Азаренка в третьому колі Australian Open 2022
Сьогодні 03:29 1023
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Вчора 23:42 11757 2
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати
Вчора 23:28 6159
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку африканських націй-2021
Вчора 23:21 438
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 22:59 7878
Реал з Луніним здобув вольову перемогу у Кубку Іспанії
Вчора 22:33 694
Відео дня. Президент ФБУ Продивус в обіймах президента МФБ Кремльова: Україна та Росія - братні народи
Вчора 22:03 941 1
Усик: Я не збираюся в жодні депутати
Вчора 17:39 570
Australian Open 2022. Світоліна проти Азаренка, Костюк проти Бадоси: розклад матчів українок у 3 колі
Вчора 17:36 891
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Арсенал отримав запити щодо трансферу Обамеянга

Сьогодні 10:28 63 0
П'єр-Емерік Обамеянг може покинути Арсенал
Арсенал отримав запити щодо трансферу Обамеянга
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #П'єр-Емерік Обамеянг, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - football24.ua.

Нападник Арсеналу та збірної Габону П'єр-Емерік Обамеянг  найближчим часом може покинути Лондон.

Про це повідомляє Sky Sports.

ПСЖ, Мілан та Ювентус цікавились в Арсенала щодо фізичного стану П'єр-Емеріка Обамеянга.

32-річний габонець нещодавно покинув Кубок Африки через проблеми зі серцем, так і не зігравши жодного матчу. Через проблеми з дисципліною П'єр-Емерік вже понад місяць не потрапляє до заявки "канонірів".

У нинішньому сезоні Обамеянг провів 15 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

Нагадаємо, Арсенал виставив Обамеянга на трансфер.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 7878
АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE АПЛ. Манчестер Юнайтед - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE 2154
Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE Кубок світу 2021/22 - онлайн-трансляція. LIVE 39296
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 6161
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 11757
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: календар, результати 6159