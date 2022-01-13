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Реал знайшов заміну Луніну

Сьогодні 12:09 433 0
Голкіпер Алавеса може перебратися до Реала
Реал знайшов заміну Луніну
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Мадридський Реал активізував пошуки другого воротаря першої команди, роль якого нині виконує Андрій Лунін.

Про це повідомляє Fichajes.

22-річний українець, котрий перебуває на контракті в мадридському клубі з літа 2018 року, але зіграв з того часу всього 2 матчі за бланкос, розуміє, що більше не має права гаяти час і хоче реанімувати кар'єру, перебравшись до іншого клубу.

На цей час найбільш реальним варіантом для трансферу Луніна є амстердамський Аякс, який підшукує заміну для Андре Онани.

У свою чергу, Реал оцінює можливість повернення до Мадрида вихованця кантери бланкос 29-річного Фернандо Пачеко, який нині виступає за Алавес. Контракт цього кіпера розрахований до літа 2023 року, а тому, щоб здійснити трансфер, Реалу доведеться домовитися із басками про суму відступних.

Нагадаємо, першим номером Реала в останні роки є 29-річний бельгієць Тібо Куртуа.

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