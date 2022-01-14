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Манчестер Юнайтед знайшов заміну Погба у Наполі

Сьогодні 14:44 212 0
Фабіан Руїс може перейти у МЮ
Манчестер Юнайтед знайшов заміну Погба у Наполі
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Наполі, #Погба, #Футбольні трансфери, #Фабіан Руїс

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед має всі шанси підписати 25-річного іспанського центрального півзахисника Наполі Фабіана Руїса.

Про це повідомляє La Repubblica.

"Червоні дияволи" шукають заміну для Поля Погба, чий контракт розрахований до кінця червня й досі не продовжений. Руїс бачиться їм гідною заміною для французького футболіста.

Фабіан захищає кольори Наполі з літа 2018 року після переходу з Бетіса за 30 млн євро. У поточному сезоні Руїс провів за італійську команду 20 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Контракт гравця з Наполі розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, Погба має намір перейти в ПСЖ.

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