Манчестер Юнайтед знайшов заміну Погба у Наполі

Фабіан Руїс може перейти у МЮ

Манчестер Юнайтед має всі шанси підписати 25-річного іспанського центрального півзахисника Наполі Фабіана Руїса.

Про це повідомляє La Repubblica.

"Червоні дияволи" шукають заміну для Поля Погба, чий контракт розрахований до кінця червня й досі не продовжений. Руїс бачиться їм гідною заміною для французького футболіста.

Фабіан захищає кольори Наполі з літа 2018 року після переходу з Бетіса за 30 млн євро. У поточному сезоні Руїс провів за італійську команду 20 матчів у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів та віддав 3 результативні передачі.

Контракт гравця з Наполі розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, Погба має намір перейти в ПСЖ.