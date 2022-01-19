Барселона підтвердила важку травму оборонця

Джерело - football24.ua.
Захисник Барселони Самюель Умтіті був вдало прооперований після травми плюснової кістки.
Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.
Орієнтовний термін відновлення – 3 місяці. Це ставить хрест на надіях Барселони позбутися Умтіті у зимове трансферне вікно. 28-річному чемпіону світу активно шукали варіанти для оренди, проте важка травма остаточно знищує інтерес потенційних претендентів на гравця.
Нещодавно Барселона продовжила контракт Умтіті до літа 2026-го зі зменшенням зарплатні. У поточному сезоні захисник провів лише один матч і результативними діями не відзначався.
Нагадаємо, П'янич не хоче повертатися до Барселони з Бешикташу.