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Барселона підтвердила важку травму оборонця

Сьогодні 14:45 164 0
Захисник пропустить 3 місяці
Барселона підтвердила важку травму оборонця
#Барселона, #Умтіті, #Ла-Ліга

Джерело - football24.ua.

Захисник Барселони Самюель Умтіті був вдало прооперований після травми плюснової кістки.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

Орієнтовний термін відновлення – 3 місяці. Це ставить хрест на надіях Барселони позбутися Умтіті у зимове трансферне вікно. 28-річному чемпіону світу активно шукали варіанти для оренди, проте важка травма остаточно знищує інтерес потенційних претендентів на гравця.

Нещодавно Барселона продовжила контракт Умтіті до літа 2026-го зі зменшенням зарплатні. У поточному сезоні захисник провів лише один матч і результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, П'янич не хоче повертатися до Барселони з Бешикташу.

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