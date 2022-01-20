Аргентинський нападник ПСЖ Ліонель Мессі повинен повернутися у Барселону.

Про це розповів оборонець іспанського клубу Дані Алвес.

"Мессі – найкращий гравець в історії футболу. Дивно бути тут і не бачити його, не відчувати його присутність в команді. Іноді все відбувається не так, як ми мріємо. Я вже сказав йому, що для нього не буде кращого місця, ніж тут.

Він казав мені те саме, коли з Барси йшов я. Було б дуже добре, якби Мессі завершив свою кар'єру тут. Прощання на Камп Ноу було б для нього чудовим подарунком, і клуб міг би подбати про це", – відзначив Алвес.