Мессі може повернутися в склад ПСЖ у матчі з Реймсом

Джерело - Goal.com.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може повернутися на поле після коронавірусу в матчі 22 туру Ліги 1 проти Реймса.
Про це повідомляє Goal.com.
Через наслідки хвороби аргентинець не зіграє з Брестом у 21 турі чемпіонату. Лео повернеться до загальної групи наступного тижня.
У відновленні Мессі є відхилення від норми, воно проходить повільніше. Форвард ще не готовий на 100%.
Мессі може повернутися на поле у матчі проти Реймса, який відбудеться 23 січня.
Нагадаємо, Роналду може об'єднатися з Мессі в одній команді.