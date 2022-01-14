Мессі може повернутися в склад ПСЖ у матчі з Реймсом

У відновленні аргентинця є відхилення від норми

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може повернутися на поле після коронавірусу в матчі 22 туру Ліги 1 проти Реймса.

Про це повідомляє Goal.com.

Через наслідки хвороби аргентинець не зіграє з Брестом у 21 турі чемпіонату. Лео повернеться до загальної групи наступного тижня.

У відновленні Мессі є відхилення від норми, воно проходить повільніше. Форвард ще не готовий на 100%.

Мессі може повернутися на поле у матчі проти Реймса, який відбудеться 23 січня.

Нагадаємо, Роналду може об'єднатися з Мессі в одній команді.