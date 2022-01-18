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Манчестер Юнайтед може звільнити Рангніка

Сьогодні 14:41 220 0
Манчестер Юнайтед може знову змінити тренера
Манчестер Юнайтед може звільнити Рангніка
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Манчестер Юнайтед може оголосити про призначення нового головного тренера найближчим часом.

Про це повідомляє  Manchester Evening News.

Керівництво МЮ розглядає варіанти з Еріком тен Гагом (Аякс), Маурісіо Почеттіно (ПСЖ) та Бренданом Роджерсом (Лестер).

При цьому новий тренер зможе очолити команду лише влітку, а цей сезон доопрацює нинішній наставник Ральф Рангнік, який отримає посаду в структурі клубу.

Нагадаємо, Роналду отримав спецприз від ФІФА за рекорд по голах за збірну.

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