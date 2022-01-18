Манчестер Юнайтед може звільнити Рангніка

Манчестер Юнайтед може знову змінити тренера

Манчестер Юнайтед може оголосити про призначення нового головного тренера найближчим часом.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Керівництво МЮ розглядає варіанти з Еріком тен Гагом (Аякс), Маурісіо Почеттіно (ПСЖ) та Бренданом Роджерсом (Лестер).

При цьому новий тренер зможе очолити команду лише влітку, а цей сезон доопрацює нинішній наставник Ральф Рангнік, який отримає посаду в структурі клубу.

Нагадаємо, Роналду отримав спецприз від ФІФА за рекорд по голах за збірну.