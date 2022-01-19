Олександр Зінченко може змінити клуб

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко отримав варіант продовження кар'єри у чемпіонаті Іспанії.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Бетіс, який посідає третє місце у поточному розіграші чемпіонату Іспанії, звернувся до Манчестер Сіті щодо можливості підписати Зінченка цієї зими.

Бетіс вже намагався підписати Олександра у 2018 році, проте українець залишився в Англії.

У поточному сезоні 25-річний Зінченко провів 12 матчів за Манчестер Сіті, в яких віддав 2 результативні передачі. У 2022 році українець ще не виходив на поле через хворобу.

Нагадаємо, Манчестер Сіті обіграв Челсі.