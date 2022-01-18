Відбулися матчі в рамках Кубку Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 січня, у рамках 1/8 фіналу Кубку Німеччини відбулося чотири матчі.

Кубок Німеччини

1/8 фіналу, 18 січня

Кельн - Гамбург 1:1 (пен. 3:4) (0:0, 0:0, 1:0, 0:1)

Голи: 0:1 - 92 Глацель, 1:1 - 120+2 Модест (пен)

Мюнхен 1860 - Карлсруе 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 69 Ваніцек (пен)

Бохум - Майнц 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Онісіво, 1:1 - 56 Пантовіч(П), 2:1 - 59 Пантовіч, 3:1 - 80 Льовен

Санкт-Паулі - Боруссія Дортмунд 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Аменьїдо, 2:0 - 40 автогол Вітсель, 2:1 - 58 Голанд(П)

Нагадаємо, Армінія та Гройтер Фюрт не визначили сильнішого в Бундеслізі.