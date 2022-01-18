Глава УАФ розповів де планувалося проводити збір напередодні матчу з Шотландією

Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський напередодні матчу відбору до ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це заявив глава УАФ Андрій Павелко.

"Були різні варіанти для тренувального збору. Тренерський штаб вирішив готуватись в Україні. Ми готували варіант підготовки на базі Манчестер Сіті. А також інші - у Шотландії, Франції", - заявив функціонер.

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"У тренерського штабу є чітке бажання відпрацювати період підготовки до цих матчів. Є бажання обов'язково зробити відкрите тренування для наших уболівальників перед поїздкою до Шотландії", - сказав Павелко.

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