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Павелко: Готували варіант підготовки збірної України на базі Манчестер Сіті

Сьогодні 21:56 156 0
Глава УАФ розповів де планувалося проводити збір напередодні матчу з Шотландією
Павелко: Готували варіант підготовки збірної України на базі Манчестер Сіті
#Збірна України з футболу, #НСК Олімпійський, #Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат світу 2022

Джерело - Футбол 1/2/3.

Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський напередодні матчу відбору до ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це заявив глава УАФ Андрій Павелко.

"Були різні варіанти для тренувального збору. Тренерський штаб вирішив готуватись в Україні. Ми готували варіант підготовки на базі Манчестер Сіті. А також інші - у Шотландії, Франції", - заявив функціонер.

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"У тренерського штабу є чітке бажання відпрацювати період підготовки до цих матчів. Є бажання обов'язково зробити відкрите тренування для наших уболівальників перед поїздкою до Шотландії", - сказав Павелко.

Нагадаємо, УЄФА допоможе Україні створити єдиний телевізійний пул.

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