Представники УАФ, ФІФА, УЄФА обговорили найактуальніші питання розвитку європейського футболу

Джерело - УАФ.

Представники УАФ, ФІФА, УЄФА та низки європейських національних асоціацій у Києві обговорили найактуальніші питання розвитку європейського футболу.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Менеджер УЄФА зі стратегічного розвитку Олександр Кучерявий розповів про невтішну тенденцію зі зниженням доходів від внутрішніх трансляцій та спонсорства для українських клубів у період з 2015 по 2020 рік і наголосив, що лише централізація медіаправ може збільшити доходи клубів.

Президент УАФ Андрій Павелко наголосив, що за 30 років жодна спроба централізувати медіаправа в українському футболі не була успішною, але висловив сподівання, що за тісної колаборації УЄФА, УАФ та УПЛ вже незабаром в Україні з'явиться єдиний пул. Наголошується, що УЄФА допоможе Україні створити єдиний телевізійний пул.

Нагадаємо, Україна зацікавлена у проведенні матчу за Суперкубок УЄФА.