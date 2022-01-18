Левандовський - найкращий гравець року за версією ФІФА
Вчора 21:45 573 1
Золоті-сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
Сьогодні 17:01 6141 1
ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії
Сьогодні 11:41 1212
Бенфіка відмовилася від призначення Шевченка
Сьогодні 10:22 775
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів
Сьогодні 10:11 7173
Полісся підписало Будківського
Сьогодні 09:12 513
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:50 10068 2
Дженоа підшукала заміну Шевченку
Сьогодні 08:25 1680
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань
Сьогодні 00:08 3322
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:08 6230
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Дніпро-1 проведе спаринг з чемпіонами Білорусі та Боснії

Сьогодні 17:36 152 0
Дніпро-1 повідомив про суперників на зборах
Дніпро-1 проведе спаринг з чемпіонами Білорусі та Боснії
#Борац, #збори, #СК Дніпро-1, #Шахтар Солігорськ, #Дечич, #Берое

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

Визначилася частина суперників Дніпра-1 на зимових зборах у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба дніпрян.

Перший спаринг запланований на 28 січня проти болгарського клубу Берое. Потім 4 лютого Дніпро-1 зіграє з чорногорським Дечичем.

  Актуально: Коноплянка готовий піти на скорочення зарплати заради переходу до Дніпра-1

На другому зборі плануються спаринги з чемпіоном Білорусі Шахтарем Солігорськом та чемпіоном Боснії Борацом

Збори Дніпра-1 у Туреччині відбудуться з 23 січня по 6 лютого та з 9 по 23 лютого.

Нагадаємо, Дніпро-1 підписав захисника Динамо.

Коментарі ()