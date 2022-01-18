Дніпро-1 проведе спаринг з чемпіонами Білорусі та Боснії

Дніпро-1 повідомив про суперників на зборах

Визначилася частина суперників Дніпра-1 на зимових зборах у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба дніпрян.

Перший спаринг запланований на 28 січня проти болгарського клубу Берое. Потім 4 лютого Дніпро-1 зіграє з чорногорським Дечичем.

Актуально: Коноплянка готовий піти на скорочення зарплати заради переходу до Дніпра-1

На другому зборі плануються спаринги з чемпіоном Білорусі Шахтарем Солігорськом та чемпіоном Боснії Борацом

Збори Дніпра-1 у Туреччині відбудуться з 23 січня по 6 лютого та з 9 по 23 лютого.

Нагадаємо, Дніпро-1 підписав захисника Динамо.