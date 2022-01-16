Джима фінішувала у ТОП-25 персьюту у Рупольдінгу
Сьогодні 14:19 307
Евертон Миколенка звільнив Бенітеса
Сьогодні 17:09 161
Коноплянка може перейти в Дніпро-1
Сьогодні 16:49 216
Українці провалили гонку переслідування в Рупольдінгу
Сьогодні 16:33 241
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Сьогодні 15:56 2241
Гецко: Власники Дженоа переоцінили можливості Шевченка
Сьогодні 14:10 278
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення
Сьогодні 12:57 705
Шаран: Я вирішив дати Селезньову шанс
Сьогодні 11:24 516
Пінчук здобув перемогу в андеркарді бою Сміт-Джеффрард
Сьогодні 11:09 484
Рейтинг WTA: Світоліна опустилася на 17 місце
Сьогодні 10:59 183596
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Коноплянка готовий піти на скорочення зарплати заради переходу до Дніпра-1

Сьогодні 17:39 87 0
Переговори знаходяться в активній фазі
Коноплянка готовий піти на скорочення зарплати заради переходу до Дніпра-1
#Євген Коноплянка, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #трансф

Джерело - Meta-ratings.

Керівництво Дніпра-1 веде переговори з півзахисником Шахтаря Євгеном Коноплянкою.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Переговори перебувають у активній фазі. Коноплянка може перейти до Дніпра-1 ще до закриття трансферного вікна.

Футболіст готовий піти на скорочення зарплати, аби підписати з дніпрянами тривалий контракт.

У разі домовленості між футболістом і Дніпром-1, Шахтар готовий буде відпустити Коноплянку безкоштовно, щоб не платити йому зарплату за півроку контракту.

Нагадаємо, Тобіас став гравцем Шахтаря.

Коментарі ()