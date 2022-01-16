Переговори знаходяться в активній фазі

Керівництво Дніпра-1 веде переговори з півзахисником Шахтаря Євгеном Коноплянкою.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Переговори перебувають у активній фазі. Коноплянка може перейти до Дніпра-1 ще до закриття трансферного вікна.

Футболіст готовий піти на скорочення зарплати, аби підписати з дніпрянами тривалий контракт.

У разі домовленості між футболістом і Дніпром-1, Шахтар готовий буде відпустити Коноплянку безкоштовно, щоб не платити йому зарплату за півроку контракту.

Нагадаємо, Тобіас став гравцем Шахтаря.