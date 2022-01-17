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Динамо підтвердило коронавірус у Караваєва, Забарного та Шкуріна

Сьогодні 20:19 270 0
Медичний департамент Динамо повідомив про ситуацію з коронавірусом в клубі
Динамо підтвердило коронавірус у Караваєва, Забарного та Шкуріна
#Динамо Київ, #Забарний, #Караваєв, #Шкурін, #Коронавірус в футболі

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Медичний департамент Динамо надав інформацію щодо гравців, які заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Центральний захисник Денис Попов продовжує реабілітацію після травми коліна та на кілька днів вирушив до Бельгії, де проходить курс відновлення.

Три гравці команди - Олександр Караваєв, Ілля Забарний та Ілля Шкурін - не прибули на збір, оскільки їх останні тести на коронавірус COVID-19 дали позитивний результат.

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Вінгер команди Карлос де Пена переніс COVID-19 під час відпустки на батьківщині і тепер працює за індивідуальною програмою над відновленням фізичних кондицій.

Нападник Артем Бєсєдін продовжує відновлювальний процес і поки що працює за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, Діалло проходить медогляд з першою командою Динамо.

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