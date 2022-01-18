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Стало відомо, кого підтримали Петраков та Пятов у голосуванні за найкращого футболіста світу

Сьогодні 09:55 245 0
Стали відомі голоси тренера та капітан збірної України
Стало відомо, кого підтримали Петраков та Пятов у голосуванні за найкращого футболіста світу
#ФІФА, #Баварія, #Жоржиньйо, #Роберт Левандовський, #Ліонель Мессі, #Олександр Петраков, #Андрій Пятов, #Валерій Новобранець

Джерело - fifa.com.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков та капітан команди Андрій П'ятов назвали найкращим футболістом 2021 року нападника Баварії Роберта Левандовського.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.  

Олександр Петраков включив до трійки найкращих футболістів Роберта Левандовського, єгиптянина Мохаммеда Салаха та француза Каріма Бензема. 

Капітан збірної України Андрій Пятов віддав свої голоси так:

Роберт Левандовський
Жоржиньйо
Кевін Де Брейне

Український журналіст Валерій Новобранець також назвав найкращим Роберта Левандовського, а до трійки додав аргентинця Ліонеля Мессі та Жоржиньйо.

Нагадаємо,  Роналду, Мессі та Левандовський - у команді року

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