Десна після трансферного бана взяла до команди сім гравців з U-19

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Десна відновила підготовку до весняної частини чемпіонату УПЛ.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Оскільки Десну залишила велика група гравців, а клубу заборонено дозаявляти новачків, то головному тренеру Олександру Рябоконю довелося запросити одразу сім юніорів із команди U-19.
У клубі сподіваються, що найближчим часом трансферний бан буде усунений.
На 11 лютого заплановано виліт футболістів Десни на завершальний етап підготовки – до Туреччини.
Нагадаємо, у Десні підтвердили заборону на трансфери.