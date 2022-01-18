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Десна після трансферного бана взяла до команди сім гравців з U-19

Сьогодні 09:41 173 0
У Десни кадрові проблеми
Десна після трансферного бана взяла до команди сім гравців з U-19
#Десна, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Десна відновила підготовку до весняної частини чемпіонату УПЛ.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Оскільки Десну залишила велика група гравців, а клубу заборонено дозаявляти новачків, то головному тренеру Олександру Рябоконю довелося запросити одразу сім юніорів із команди U-19.

У клубі сподіваються, що найближчим часом трансферний бан буде усунений.

На 11 лютого заплановано виліт футболістів Десни на завершальний етап підготовки – до Туреччини.

Нагадаємо, у Десні підтвердили заборону на трансфери.

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