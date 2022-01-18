Десна після трансферного бана взяла до команди сім гравців з U-19

У Десни кадрові проблеми

Десна відновила підготовку до весняної частини чемпіонату УПЛ.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Оскільки Десну залишила велика група гравців, а клубу заборонено дозаявляти новачків, то головному тренеру Олександру Рябоконю довелося запросити одразу сім юніорів із команди U-19.

У клубі сподіваються, що найближчим часом трансферний бан буде усунений.

На 11 лютого заплановано виліт футболістів Десни на завершальний етап підготовки – до Туреччини.

Нагадаємо, у Десні підтвердили заборону на трансфери.