Вадим Мельник У Десні підтвердили заборону на трансфери

Десна отримала трансферний бан через борг перед колишнім футболістом Константіном Дімою.

Про це розповів спортивний директор чернігівського клубу Вадим Мельник у коментарі FanDay.net.

"Станом на сьогодні на Десну справді накладено трансферний бан, який забороняє їй реєструвати нових футболістів. Це офіційна інформація, ми її не приховуємо. Якщо нам вдасться вирішити це питання, заборона буде знята, а ми зможемо підписувати новачків. Наразі йдуть переговори", - відзначив Мельник.

Гравець молодіжної збірної Румунії Константін Діма перейшов до Десни з Астри у січні 2021-го за 100 тисяч євро і в липні покинув її. Загалом за чернігівців захисник провів лише 1 хвилину у матчі проти Інгульця (26 лютого).

Нагадаємо, Будківський залишив чернігівську Десну.