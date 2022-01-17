Джерело - Чемпіон.
Наполі здобув перемогу над Болоньєю в рамках 22 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
22 тур, 17 січня
Голи: 0:1 - 20 Лосано, 0:2 - 47 Лосано
Нагадаємо, Аталанта без Маліновського розписала мирову з Інтером.
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Джерело - Чемпіон.
Наполі здобув перемогу над Болоньєю в рамках 22 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
22 тур, 17 січня
Голи: 0:1 - 20 Лосано, 0:2 - 47 Лосано
Нагадаємо, Аталанта без Маліновського розписала мирову з Інтером.