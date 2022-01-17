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Болонья - Наполі 0:2. Огляд матчу

Сьогодні 23:07 52 0
Дубль Лосано приніс перемогу неаполітанцям
Болонья - Наполі 0:2. Огляд матчу
#Болонья, #Лосано, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Наполі здобув перемогу над Болоньєю в рамках 22 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

22 тур, 17 січня

Болонья - Наполі 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Лосано, 0:2 - 47 Лосано

Нагадаємо, Аталанта без Маліновського розписала мирову з Інтером.

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