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Аталанта без Маліновського розписала мирову з Інтером. Результати матчів 22 туру Серії А

Вчора 23:36 696 0
Відбулися чергові матчі італійського чемпіонату
Аталанта без Маліновського розписала мирову з Інтером. Результати матчів 22 туру Серії А
#Аталанта, #Верона, #Інтер, #Кальярі, #Рома, #Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

У 22-му турі італійської Серії А відбулося чотири матча.

  Актуально: Руслан Маліновський пропустив поєдинок Аталанта - Інтер через коронавірус.

Чемпіонат Італії - Серія А
22 тур, 16 січня

Сассуоло - Верона 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 37 Капрарі, 0:2 - 44 Барак, 1:2 - 54 Скамакка, 1:3 - 57 Барак (пен), 2:3 - 67 Дефрель, 2:4 - 90+4 Барак

Венеція - Емполі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Зурковський, 1:1 - 73 Окерке

Рома - Кальярі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 33 Олівейра(П)

Аталанта - Інтер 0:0

Нагадаємо Ювентус переміг Удінезе у 22 турі Серії А.

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