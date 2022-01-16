Аталанта без Маліновського розписала мирову з Інтером. Результати матчів 22 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 22-му турі італійської Серії А відбулося чотири матча.
Актуально: Руслан Маліновський пропустив поєдинок Аталанта - Інтер через коронавірус.
Чемпіонат Італії - Серія А
22 тур, 16 січня
Сассуоло - Верона 2:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 37 Капрарі, 0:2 - 44 Барак, 1:2 - 54 Скамакка, 1:3 - 57 Барак (пен), 2:3 - 67 Дефрель, 2:4 - 90+4 Барак
Венеція - Емполі 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Зурковський, 1:1 - 73 Окерке
Рома - Кальярі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 33 Олівейра(П)
Аталанта - Інтер 0:0
Нагадаємо Ювентус переміг Удінезе у 22 турі Серії А.