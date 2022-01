Голкіпер збірної Кот-д'Івуару Бадра Сангаре не лише пропустив дивний гол у матчі Кубку африканських націй зі Сьєрра-Леоне (2:2), але у тому епізоді отримав травму.

А пізніше сталося відомо, що у нього помер батько. Це все сталося 16 січня.

Ivory Coast goalkeeper Badra Ali Sangaré suffered a potentially “serious knee injury” during his howler at the #AFCON2021 according to #TeamCotedIvoire coach.



This morning it has been reported he lost his dad late last night. A tough 24hrs for the goalkeeper🙏 #AFCONwithJuliet pic.twitter.com/uJ7Ra3HbUf